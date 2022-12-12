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Зыкова Марфа Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1886 ст.

Дочь: Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Зыков Алексей Родионович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.02.1891 ст.

Сын: Зыков Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Зыков Алексей Родионович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.03.1893 ст.

Дочь: Матрёна Алексеевна

Отец ребёнка: Зыков Алексей Родионович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.06.1896 ст.

Сын: Зыков Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Зыков Алексей Родионович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.06.1896 ст.

Сын: Зыков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Зыков Алексей Родионович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
18.10.1898 ст.

Муж: Зыков Алексей Родионович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.04.1899 ст.

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Зыков Алексей Родионович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.08.1902 ст.

Дочь: Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Зыков Алексей Родионович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.12.1906 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Зыков Алексей Родионович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.07.1908 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Зыков Алексей Родионович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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