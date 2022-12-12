Зыкова Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1886 ст.
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Зыков Алексей Родионович
Рождение ребёнка
08.02.1891 ст.
Отец ребёнка: Зыков Алексей Родионович
Рождение ребёнка
18.03.1893 ст.
Дочь: Матрёна Алексеевна
Отец ребёнка: Зыков Алексей Родионович
Рождение ребёнка
23.06.1896 ст.
Отец ребёнка: Зыков Алексей Родионович
Рождение ребёнка
23.06.1896 ст.
Отец ребёнка: Зыков Алексей Родионович
Бракосочетание
18.10.1898 ст.
Рождение ребёнка
26.04.1899 ст.
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Зыков Алексей Родионович
Рождение ребёнка
18.08.1902 ст.
Дочь: Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Зыков Алексей Родионович
Рождение ребёнка
03.12.1906 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Зыков Алексей Родионович
Рождение ребёнка
04.07.1908 ст.
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Зыков Алексей Родионович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно