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Суслов Трофим Лаврентивич
Суслов Трофим Лаврентивич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1716
Дата смерти
1728
Пол
Мужской
Отец
Суслов Лаврентий Ларионович
1672 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец:
Суслов Лаврентий Ларионович
Мать: не указана
Смерть
1728
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