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Салыга Варвара Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салыга Филипп Гаврилович

Рождение ребёнка
27.07.1899 ст.

Сын: Салыга Николай Филиппович

Отец ребёнка: Салыга Филипп Гаврилович

Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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