Салыга Варвара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1899 ст.
Сын: Салыга Николай Филиппович
Отец ребёнка: Салыга Филипп Гаврилович
Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно