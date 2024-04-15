Полшков Филипп Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
12.11.1906 ст.
Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Михаил Сергеевич Квашнин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно