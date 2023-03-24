Темеров Яков Михайлович
Место рожденияБазинский с/с, Асскизский р-н., Хакассия, Российская Федерация, СССР
Дата рождения1899
Дата смерти21.09.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Темеров Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
28.01.1942
Род войск: штаб 53 гвардейская стрелковая Тартусская Краснознамённая дивизия, (159 гв. сп) Воинское звание: сержант Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok5044035/ Именной списо... Показать все
Военная служба
С 01.08.1942 по 31.12.1942
Род войск: 140 азсп Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp2002161762/ Военно-пересыльные пункты и запасные полки Военно-пересыльный пункт: 140 азсп Прибыл в часть: Между 01.0... Показать все
Смерть
21.09.1944
Причина смерти: погиб в WW2 | Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54346263
Похороны
После 21.09.1944
Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54346263 Донесение о безвозвратных потерях Место рождения: Красноярский край Дата и место призыва: 28.01.1942, Хакасский ОВК, Красн... Показать все