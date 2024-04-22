Жгун (Скарина) Татьяна Акуловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1869
Бракосочетание
11.11.1890 ст.
Муж: Жгун Иван Петрович
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.02.1892 ст.
Отец ребёнка: Жгун Иван Петрович
Рождение ребёнка
12.02.1892 ст.
Сын: Жгун Кирилл Иванович
Отец ребёнка: Жгун Иван Петрович
Рождение ребёнка
22.09.1896 ст.
Дочь: Жгун Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Жгун Иван Петрович
Рождение ребёнка
20.02.1899 ст.
Дочь: Жгун Марина Ивановна
Отец ребёнка: Жгун Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.02.1903 ст.
Дочь: Жгун Анна Ивановна
Отец ребёнка: Жгун Иван Петрович
Рождение ребёнка
22.11.1905 ст.
Отец ребёнка: Жгун Иван Петрович
Смерть
Неизвестно