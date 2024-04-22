Жгун (Скарина) Татьяна Акуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун (Скарина) Татьяна Акуловна

Место рождения

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
11.11.1890 ст.

Муж: Жгун Иван Петрович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.02.1892 ст.

Сын: Жгун Алексей Иванович

Отец ребёнка: Жгун Иван Петрович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.02.1892 ст.

Сын: Жгун Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Жгун Иван Петрович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1896 ст.

Дочь: Жгун Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Жгун Иван Петрович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.02.1899 ст.

Дочь: Жгун Марина Ивановна

Отец ребёнка: Жгун Иван Петрович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1903 ст.

Дочь: Жгун Анна Ивановна

Отец ребёнка: Жгун Иван Петрович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.11.1905 ст.

Сын: Жгун Александр Иванович

Отец ребёнка: Жгун Иван Петрович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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