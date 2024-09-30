Хуопалайнен (Саволайнен) Маргарита Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Саволайнен) Маргарита Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуопалайнен Якоб Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1857

Сын: Хуопалайнен Андрей Якобович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Якоб Иванович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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