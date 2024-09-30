Хуопалайнен (Саволайнен) Маргарита Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1857
Сын: Хуопалайнен Андрей Якобович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Якоб Иванович
Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно