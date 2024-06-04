Носов Макар (Фома) Севастьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНосов Макар (Фома) Севастьянов

Носов Макар (Фома) Севастьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Около 31.08.1841

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Носов Севастьян Иванов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
отставной солдат
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: (Носова) Екатерина Фомина

Мать ребёнка: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Быкова (Носова) Матрона Фомина

Мать ребёнка: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Носов Кузьма Фомин

Мать ребёнка: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: (Носова) Фекла Фомина

Мать ребёнка: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.09.1820

Дочь: (Носова) Анна Фомина

Мать ребёнка: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Около 31.08.1841
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от удушья

Мы используем куки для улучшения работы сайта.