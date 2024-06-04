Носов Макар (Фома) Севастьянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиОколо 31.08.1841
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Носов Севастьян Иванов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
отставной солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: (Носова) Екатерина Фомина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Быкова (Носова) Матрона Фомина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Носов Кузьма Фомин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: (Носова) Фекла Фомина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1820
Дочь: (Носова) Анна Фомина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 31.08.1841
Причина смерти: от удушья