Трифонихина Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонихина Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонихин Владимир георгиевич

Отец ребёнка: Трифонихин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонихин сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Трифонихин Георгий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонихин Георгий Иванович

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