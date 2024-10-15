Куксенко Карп Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
?.10.1795
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-3L6G?i=395&cat=3007372
Смерть
1796
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-C961-B?i=412&cat=3007372