Куксенко Карп Васильевич 1793 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куксенко Карп Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Куксенко Василий Назарович

Мать: Куксенко (Иваницкая) Прасковья Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Место жительства
?.10.1795
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-3L6G?i=395&cat=3007372
Смерть
1796
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-C961-B?i=412&cat=3007372

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