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Ланшакова Марина Сергеевна
Ланшакова Марина Сергеевна
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Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
11.11.2020
Пол
Женский
Отец
Ланшаков Сергей Михайлович
1983 г.р.
Мать
Поникаровская Наталья Владимировна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.2020
Отец:
Ланшаков Сергей Михайлович
Мать:
Поникаровская Наталья Владимировна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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