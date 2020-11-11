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Ланшакова Марина Сергеевна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

11.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.2020

Отец: Ланшаков Сергей Михайлович

Мать: Поникаровская Наталья Владимировна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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