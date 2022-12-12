Васнецова (Дернова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Дернова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Парзи, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

05.10.1871

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Парзи, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.09.1892

Сын: Васнецов Сергей Азариевич

Отец ребёнка: Васнецов Азарий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Васнецов Николай Азариевич

Отец ребёнка: Васнецов Азарий Иванович

Рождение ребёнка
19.06.1898

Дочь: Зинаида Азариевна

Отец ребёнка: Васнецов Азарий Иванович

Рождение ребёнка
29.08.1901

Дочь: Мелитина Азариевна

Отец ребёнка: Васнецов Азарий Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1902

Сын: Васнецов Леонид Азариевич

Отец ребёнка: Васнецов Азарий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Елена Азариевна

Отец ребёнка: Васнецов Азарий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Васнецов Алексей Азариевич

Отец ребёнка: Васнецов Азарий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
протоиерейская дочь
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