Васнецова (Дернова) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.10.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1892
Сын: Васнецов Сергей Азариевич
Отец ребёнка: Васнецов Азарий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Васнецов Николай Азариевич
Отец ребёнка: Васнецов Азарий Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1898
Дочь: Зинаида Азариевна
Отец ребёнка: Васнецов Азарий Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1901
Дочь: Мелитина Азариевна
Отец ребёнка: Васнецов Азарий Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1902
Сын: Васнецов Леонид Азариевич
Отец ребёнка: Васнецов Азарий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Елена Азариевна
Отец ребёнка: Васнецов Азарий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Васнецов Алексей Азариевич
Отец ребёнка: Васнецов Азарий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
протоиерейская дочь