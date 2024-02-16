Симеон Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симеон Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПГ
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Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Смерть
1830
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