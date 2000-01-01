Зубанов Кузьма Никитьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубанов Кузьма Никитьевич

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Место рождения

Kryniczka (Krynichka)

Дата рождения

1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Kryniczka (Krynichka)
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубанова Ирина Нифоновна

Kryniczka (Krynichka)
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубанова Ирина Нифоновна

Kryniczka (Krynichka)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубанова Ирина Нифоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубанова Ирина Нифоновна

Работа или профессия
Неизвестно
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