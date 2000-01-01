Зубанов Кузьма Никитьевич
Место рожденияKryniczka (Krynichka)
Дата рождения1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Kryniczka (Krynichka)
Рождение ребёнка
1935
Kryniczka (Krynichka)
Рождение ребёнка
1936
Kryniczka (Krynichka)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно