Пачкина (Скочилова) Ольга Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пачкина (Скочилова) Ольга Никитична

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Место рождения

Мысовая

Дата рождения

1913

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Мысовая
Рождение ребёнка
1930

Сын: Пачкин Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Пачкин Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Галямова Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Пачкин Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Чиркова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Пачкин Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Смольнякова Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Пачкин Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
29.05.1953

Сын: Пачкин Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Пачкин Фёдор Николаевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пачкина Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Пачкин Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пачкина Галина Фёдоровна

Отец ребёнка: Пачкин Фёдор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пачкин Фёдор Николаевич

Смерть
1980
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