Пачкина (Скочилова) Ольга Никитична
Место рожденияМысовая
Дата рождения1913
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Мысовая
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Пачкин Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Галямова Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Пачкин Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Чиркова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Пачкин Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Смольнякова Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Пачкин Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
29.05.1953
Отец ребёнка: Пачкин Фёдор Николаевич
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пачкина Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Пачкин Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пачкина Галина Фёдоровна
Отец ребёнка: Пачкин Фёдор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980