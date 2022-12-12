Глебова Марфа Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти13.08.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
20.02.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.08.1849
Причина смерти: От родов