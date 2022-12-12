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Глебова Марфа Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

13.08.1849

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
20.02.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глебов Ермолай Саввич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
13.08.1849
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От родов
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