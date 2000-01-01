Белых Анастасия Евсегниева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых Анастасия Евсегниева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Белых Иван Ульянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белых Ещё Ивановича

Отец ребёнка: Белых Иван Ульянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белых Карпа Иванович

Отец ребёнка: Белых Иван Ульянович

Смерть
Неизвестно
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