Белых Анастасия Евсегниева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Белых Иван Ульянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белых Ещё Ивановича
Отец ребёнка: Белых Иван Ульянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белых Карпа Иванович
Отец ребёнка: Белых Иван Ульянович
Смерть
Неизвестно