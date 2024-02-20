Бакулин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

иК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакулин Александр

Мать ребёнка: Бакулина (Козлова) Валентина

Колояр, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храмова (Бакулина) Галина

Мать ребёнка: Бакулина (Козлова) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакулина (Козлова) Валентина

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Сердечный приступ

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