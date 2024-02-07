Соковиков Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соковиков Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соковиков Степан Иванович

Мать: Соковикова Мария ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соковиков Афоня Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коротова Анисия Михайловна

Мать ребёнка: Соковикова Татьяна Никифоровна

Елань, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно
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