Соковиков Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соковиков Степан Иванович
Мать: Соковикова Мария ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соковиков Афоня Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коротова Анисия Михайловна
Мать ребёнка: Соковикова Татьяна Никифоровна
Елань, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно