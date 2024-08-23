Тиханов Захар Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиПосле 08.07.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зеленовка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1909
Мать ребёнка: Тиханова Анастасия Константиновна
Бракосочетание
До 08.07.1909
Смерть
После 08.07.1909