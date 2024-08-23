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Тиханов Захар Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

После 08.07.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1894 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зеленовка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1909

Сын: Тиханов Павел Захарович

Мать ребёнка: Тиханова Анастасия Константиновна

Бракосочетание
До 08.07.1909

Жена: Тиханова Анастасия Константиновна

Смерть
После 08.07.1909

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