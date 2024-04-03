Волкова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1887
Отец ребёнка: Волков Алексей Тимофеев
Царенково, Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область
Восприемники: д. Старой крестьянский сын Ефим Изосимов Сурков и д. Царенково крестьянская девица Прасковья Тимофеева Волкова