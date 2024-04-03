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Волкова Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Алексей Тимофеев

Рождение ребёнка
26.08.1887

Сын: Волков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Волков Алексей Тимофеев

Царенково, Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область
Восприемники: д. Старой крестьянский сын Ефим Изосимов Сурков и д. Царенково крестьянская девица Прасковья Тимофеева Волкова

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