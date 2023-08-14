Першукевич Анатолий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першукевич Анатолий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1950

Дата смерти

14.08.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
04.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
14.08.2023
Подольск, Подольск, Московская область

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