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Кленчева Александра (Шура)

Место рождения

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.05.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1947

Сын: Кленчев Сергей Викторович

Отец ребёнка: Кленчев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
22.04.1949

Дочь: Пучкова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Кленчев Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кленчев Виктор Александрович

Смерть
Неизвестно
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