Кленчева Александра (Шура)
Место рождения
Дата рождения04.05.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1915
Рождение ребёнка
09.10.1947
Сын: Кленчев Сергей Викторович
Отец ребёнка: Кленчев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
22.04.1949
Дочь: Пучкова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Кленчев Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно