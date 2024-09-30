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Горин Михаил Ефимович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Ефим меньшой Григорьевич

Мать: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Фотиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Горин Сазон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Горин Ион Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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