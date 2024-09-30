Горин Михаил Ефимович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Ефим меньшой Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Фотиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Горин Ион Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно