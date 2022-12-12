Шевнина Параскева Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнина Параскева Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Елисавета Григорьевна

Отец ребёнка: Шевнин Григорий Иларионович

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Шевнин Григорий Иларионович

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Шевнин Григорий Иларионович

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Шевнин Григорий Иларионович

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевнин Григорий Иларионович

Место жительства
Неизвестно
Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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