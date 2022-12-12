Шевнина Параскева Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Елисавета Григорьевна
Отец ребёнка: Шевнин Григорий Иларионович
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Шевнин Григорий Иларионович
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Шевнин Григорий Иларионович
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Шевнин Григорий Иларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно