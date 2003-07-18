Фоменко Снежанна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко Снежанна Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.2003

Отец: Фоменко Юрий Владимирович

Мать: Мищенко Татьяна Владимировна

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