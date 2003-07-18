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Фоменко Снежанна Юрьевна
Фоменко Снежанна Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.07.2003
Пол
Женский
Отец
Фоменко Юрий Владимирович
1978 г.р.
Мать
Мищенко Татьяна Владимировна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.2003
Отец:
Фоменко Юрий Владимирович
Мать:
Мищенко Татьяна Владимировна
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