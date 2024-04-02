Герасимова (Шеломенцева) Аграфена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Шеломенцев Иван
Рождение ребёнка
1770
Сын: Герасимов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Герасимов Алексей
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Герасимова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Герасимов Алексей
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Герасимова Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Герасимов Алексей
Рождение ребёнка
1776
Сын: Герасимов Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Герасимов Алексей
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Герасимова Степанида Алексеевна
Отец ребёнка: Герасимов Алексей
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Герасимова Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Герасимов Алексей
Рождение ребёнка
1782
Сын: Герасимов Герасим Алексеевич
Отец ребёнка: Герасимов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасимов Алексей
Смерть
Неизвестно