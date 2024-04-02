Герасимова (Шеломенцева) Аграфена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Шеломенцева) Аграфена Ивановна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Шеломенцев Иван

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Герасимов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Герасимов Алексей

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Герасимова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Герасимов Алексей

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Герасимова Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Герасимов Алексей

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Герасимов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Герасимов Алексей

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Герасимова Степанида Алексеевна

Отец ребёнка: Герасимов Алексей

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Герасимова Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Герасимов Алексей

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Герасимов Герасим Алексеевич

Отец ребёнка: Герасимов Алексей

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Алексей

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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