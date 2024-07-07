Гирко Владимир Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1961
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1984
Дочь: Голенкова (Гирко) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Гирко (Щетинина) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
16.04.1990
Дочь: Репникова (Гирко) Марина Владимировна
Мать ребёнка: Гирко (Щетинина) Галина Николаевна
Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
16.04.1990
Дочь: Карташева (Гирко) Кристина Владимировн
Мать ребёнка: Гирко (Щетинина) Галина Николаевна