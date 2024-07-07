Гирко Владимир Юрьевич 19.03.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гирко Владимир Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1961

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1961

Отец: Гирко Юрий Николаевич

Мать: Гирко (Голованова) Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гирко (Щетинина) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
14.10.1984

Дочь: Голенкова (Гирко) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Гирко (Щетинина) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
16.04.1990

Дочь: Репникова (Гирко) Марина Владимировна

Мать ребёнка: Гирко (Щетинина) Галина Николаевна

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
16.04.1990

Дочь: Карташева (Гирко) Кристина Владимировн

Мать ребёнка: Гирко (Щетинина) Галина Николаевна

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