Першуков Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першуков Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Першуков Иван

Мать: Першукова Мария Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Першукова Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Першукова Степанида Ивановна

Смерть
Неизвестно

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