Сурина Матрона Львовна (Леонтьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурина Матрона Львовна (Леонтьевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
11.10.1875 ст.

Дочь: Фирсова (Сурина) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Сурин Андрей Иванович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
17.02.1878 ст.

Сын: Сурин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Сурин Андрей Иванович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
29.01.1880 ст.

Дочь: Сурина Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Сурин Андрей Иванович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
31.12.1881 ст.

Сын: Сурин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Сурин Андрей Иванович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
12.12.1882 ст.

Дочь: Сурина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Сурин Андрей Иванович

Белоомут, Луховицы, Московская область
- близнец.
Рождение ребёнка
12.12.1882 ст.

Сын: Сурин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Сурин Андрей Иванович

Белоомут, Луховицы, Московская область
- близнец.
Рождение ребёнка
07.01.1885 ст.

Сын: Сурин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Сурин Андрей Иванович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
09.10.1887 ст.

Сын: Сурин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Сурин Андрей Иванович

Белоомут, Луховицы, Московская область

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