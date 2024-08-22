Сурина Матрона Львовна (Леонтьевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1875 ст.
Дочь: Фирсова (Сурина) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Сурин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1878 ст.
Отец ребёнка: Сурин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
29.01.1880 ст.
Дочь: Сурина Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Сурин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
31.12.1881 ст.
Сын: Сурин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Сурин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1882 ст.
Дочь: Сурина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Сурин Андрей Иванович
- близнец.
Рождение ребёнка
12.12.1882 ст.
Отец ребёнка: Сурин Андрей Иванович
- близнец.
Рождение ребёнка
07.01.1885 ст.
Отец ребёнка: Сурин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1887 ст.
Отец ребёнка: Сурин Андрей Иванович