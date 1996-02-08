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Жестков Валентин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1926

Дата смерти

08.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1926

Отец: Жестков Николай Иванович

Мать: Жесткова (Климушкина) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жесткова Прасковья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949 или 1950

Сын: Жестков Василий Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1960

Сын: Жестков Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Жесткова Прасковья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
08.02.1996
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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