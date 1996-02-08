Жестков Валентин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1926
Дата смерти08.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949 или 1950
Сын: Жестков Василий Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1960
Сын: Жестков Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Жесткова Прасковья Ивановна
Смерть
08.02.1996
Похороны
Неизвестно