Недоспасова Долгова Василиса Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недоспасовъ Якимъ
Рождение ребёнка
1741
Сын: Недоспасовъ Иванъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Якимъ
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Субботина (Недоспасова) Авдотья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Якимъ
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Недоспасова) Авдотья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Якимъ