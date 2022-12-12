(Переверзева) Марфа Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Переверзева) Марфа Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1894

Муж: Тушин Мирон Васильев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
?.01.1897

Сын: Тушин Игнат Миронов

Отец ребёнка: Тушин Мирон Васильев

Рождение ребёнка
04.07.1899

Дочь: Зубкова Ольга Миронова

Отец ребёнка: Тушин Мирон Васильев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
28.06.1900

Сын: Тушин Павел Миронов

Отец ребёнка: Тушин Мирон Васильев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.02.1903

Сын: Тушин Арсений Миронов

Отец ребёнка: Тушин Мирон Васильев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.05.1905

Сын: Тушин Иоанн Миронов

Отец ребёнка: Тушин Мирон Васильев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
15.06.1909

Дочь: Мария Мироновна

Отец ребёнка: Тушин Мирон Васильев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.07.1915

Дочь: Анна Миронова

Отец ребёнка: Тушин Мирон Васильев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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