(Переверзева) Марфа Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1894
Муж: Тушин Мирон Васильев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
?.01.1897
Сын: Тушин Игнат Миронов
Отец ребёнка: Тушин Мирон Васильев
Рождение ребёнка
04.07.1899
Дочь: Зубкова Ольга Миронова
Отец ребёнка: Тушин Мирон Васильев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
28.06.1900
Сын: Тушин Павел Миронов
Отец ребёнка: Тушин Мирон Васильев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.02.1903
Отец ребёнка: Тушин Мирон Васильев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.05.1905
Сын: Тушин Иоанн Миронов
Отец ребёнка: Тушин Мирон Васильев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
15.06.1909
Дочь: Мария Мироновна
Отец ребёнка: Тушин Мирон Васильев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.07.1915
Дочь: Анна Миронова
Отец ребёнка: Тушин Мирон Васильев
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно