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Геркен Людвиг Воильтье

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Место рождения

г. Бремен, Германский Рейх

Дата рождения

23.01.1939

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Бремен, Германский Рейх
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джурму Сольвейг Лара

Мать ребёнка: Минковская Беата Шарлота

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Геркен Антье Ирмгард

Мать ребёнка: Минковская Беата Шарлота

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Хюен Георг

Мать ребёнка: Минковская Беата Шарлота

Смерть
1983
г. Чикаго, Иллинойс, США
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