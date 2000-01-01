Геркен Людвиг Воильтье
Место рожденияг. Бремен, Германский Рейх
Дата рождения23.01.1939
Дата смерти1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Бремен, Германский Рейх
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джурму Сольвейг Лара
Мать ребёнка: Минковская Беата Шарлота
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Геркен Антье Ирмгард
Мать ребёнка: Минковская Беата Шарлота
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Хюен Георг
Мать ребёнка: Минковская Беата Шарлота
Смерть
1983
г. Чикаго, Иллинойс, США