Домна Софроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Софроновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Утев Антон Григорьевич

Отец ребёнка: Утев Григорий Лукич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Утев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Утев Григорий Лукич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Утева Синклитикия Григорьевна

Отец ребёнка: Утев Григорий Лукич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Утев Савва-мл. Григорьевич

Отец ребёнка: Утев Григорий Лукич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Утев Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Утев Григорий Лукич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Утева Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Утев Григорий Лукич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Утев Павел-мл. Григорьевич

Отец ребёнка: Утев Григорий Лукич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Утев Егор Григорьевич

Отец ребёнка: Утев Григорий Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утев Григорий Лукич

Смерть
После 1858
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