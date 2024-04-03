Домна Софроновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Утев Григорий Лукич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Утев Григорий Лукич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Утева Синклитикия Григорьевна
Отец ребёнка: Утев Григорий Лукич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Утев Савва-мл. Григорьевич
Отец ребёнка: Утев Григорий Лукич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Утев Григорий Лукич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Утева Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Утев Григорий Лукич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Утев Павел-мл. Григорьевич
Отец ребёнка: Утев Григорий Лукич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Утев Григорий Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Утев Григорий Лукич
Смерть
После 1858