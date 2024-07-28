Егоров Евфимий / Ефим Георгиевич
Место рождения
Дата рождения28.03.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.03.1908 ст.
Отец: Егоров Герасимов Георгий / Егор Ефимович
дата крещения - 29.03.1908 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Василий Никитич Егоров Источник: ГАЯО Метрические кни... Показать все
Смерть
Неизвестно