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Егоров Евфимий / Ефим Георгиевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

28.03.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1908 ст.

Отец: Егоров Герасимов Георгий / Егор Ефимович

Мать: Егорова Герасимова (Жирненкова) Пелагея Дмитриевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 29.03.1908 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Василий Никитич Егоров Источник: ГАЯО Метрические кни... Показать все
Смерть
Неизвестно

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