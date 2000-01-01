Косырева Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырева Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1896 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1910

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Косырев Семён

Рождение ребёнка
13.01.1915

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Косырев Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косырев Семён

Смерть
Неизвестно
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