Косырева Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1910
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Косырев Семён
Рождение ребёнка
13.01.1915
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Косырев Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косырев Семён
Смерть
Неизвестно