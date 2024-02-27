Евдокия Никитина
Место рождения
Дата рождения1735 ст.
Дата смерти03.05.1803 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Яковлев
Взята в деревне Мартыновой, из крестьян помещика Никиты Федорова сына Коковинского
Рождение ребёнка
1755 ст.
Сын: Никифор Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Яковлев
Рождение ребёнка
1756 ст.
Дочь: Ефимия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Яковлев
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Трифон Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Яковлев
Смерть
03.05.1803 ст.
Причина смерти не указана