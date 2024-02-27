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Евдокия Никитина

Место рождения

Жуково, Рязанский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1735 ст.

Дата смерти

03.05.1803 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Жуково, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Яковлев

Взята в деревне Мартыновой, из крестьян помещика Никиты Федорова сына Коковинского
Рождение ребёнка
1755 ст.

Сын: Никифор Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1756 ст.

Дочь: Ефимия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Трифон Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
03.05.1803 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти не указана

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