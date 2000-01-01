Кондрашова Ксения Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1910
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Кондрашов Иван
Рождение ребёнка
27.04.1912
Сын: Кондрашов Иван
Отец ребёнка: Кондрашов Иван
Рождение ребёнка
19.10.1916
Сын: Кондрашов Пётр
Отец ребёнка: Кондрашов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашов Иван
Смерть
Неизвестно