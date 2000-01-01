Кондрашова Ксения Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Ксения Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1910

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Кондрашов Иван

Рождение ребёнка
27.04.1912

Сын: Кондрашов Иван

Отец ребёнка: Кондрашов Иван

Рождение ребёнка
19.10.1916

Сын: Кондрашов Пётр

Отец ребёнка: Кондрашов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Иван

Смерть
Неизвестно
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