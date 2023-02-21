Кондрашов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондрашов Максим
Мать: Кондрашова ?
Рождение ребёнка
13.02.1910
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Кондрашова Ксения Даниловна
Рождение ребёнка
27.04.1912
Сын: Кондрашов Иван
Мать ребёнка: Кондрашова Ксения Даниловна
Рождение ребёнка
19.10.1916
Сын: Кондрашов Пётр
Мать ребёнка: Кондрашова Ксения Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно