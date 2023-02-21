Кондрашов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондрашов Максим

Мать: Кондрашова ?

Рождение ребёнка
13.02.1910

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Кондрашова Ксения Даниловна

Рождение ребёнка
27.04.1912

Сын: Кондрашов Иван

Мать ребёнка: Кондрашова Ксения Даниловна

Рождение ребёнка
19.10.1916

Сын: Кондрашов Пётр

Мать ребёнка: Кондрашова Ксения Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Ксения Даниловна

Смерть
Неизвестно
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