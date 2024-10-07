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Потапьева Марфа Михайловна

Место рождения

Брюховская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

18.09.1801 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Брюховская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Осташевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапьев Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Потапьева) Марья Никифоровна

Отец ребёнка: Потапьев Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Потапьев Илья Никифорович

Отец ребёнка: Потапьев Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Потапьев Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Потапьев Никифор Григорьевич

Осташевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Потапьева) Ирина Никифоровна

Отец ребёнка: Потапьев Никифор Григорьевич

Смерть
18.09.1801 ст.
Осташевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 139, Л.224об.

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