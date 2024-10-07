Потапьева Марфа Михайловна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти18.09.1801 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Потапьева) Марья Никифоровна
Отец ребёнка: Потапьев Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Потапьев Илья Никифорович
Отец ребёнка: Потапьев Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Потапьев Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Потапьев Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Потапьева) Ирина Никифоровна
Отец ребёнка: Потапьев Никифор Григорьевич
Смерть
18.09.1801 ст.
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 139, Л.224об.