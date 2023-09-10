Горобченко Владимир Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1957
Отец: Горобченко Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звонков Владимир Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горобченко Денис Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горобченко Алексей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горобченко Фёдор Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Григорьева-Безменова Елена Васильевна