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Горобченко Владимир Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЗС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1957

Отец: Горобченко Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонков Владимир Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горобченко Денис Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горобченко Алексей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горобченко Фёдор Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева-Безменова Елена Васильевна

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