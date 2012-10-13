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Бессонова Александра Вячеславовна
Бессонова Александра Вячеславовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.10.2012
Пол
Женский
Отец
Бессонов Вячеслав Владимирович
1977 г.р.
Мать
Таскаева Ольга Николаевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.2012
Отец:
Бессонов Вячеслав Владимирович
Мать:
Таскаева Ольга Николаевна
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