Багаева Екатерина Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1837
Сын: Багаев Прокопий Николаевич
Отец ребёнка: Багаев Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Багаев Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Багаева) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Багаев Николай Фёдорович
Смерть
Неизвестно