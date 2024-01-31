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Багаева Екатерина Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1837

Сын: Багаев Прокопий Николаевич

Отец ребёнка: Багаев Николай Фёдорович

Верхняя Мельница, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Багаев Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Багаев Николай Фёдорович

Верхняя Мельница, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Багаева) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Багаев Николай Фёдорович

Верхняя Мельница, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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