Шиман Станислав Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиман Станислав Станиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1963

Дата смерти

06.05.2018

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1963

Отец: Шиман Станислав Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1986

Дочь: Шиман Елена Станиславовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Имени Льва Толстого, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
06.05.2018
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