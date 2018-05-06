Шиман Станислав Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1963
Дата смерти06.05.2018
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1963
Отец: Шиман Станислав Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1986
Дочь: Шиман Елена Станиславовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Имени Льва Толстого, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
06.05.2018