Лебедева Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева (Горохов) Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Лебедева Иван Иванович

Мать ребёнка: Лебедева (Горохов) Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Лебедева Александр Иванович

Мать ребёнка: Лебедева (Горохов) Анна Артемьевна

Смерть
Неизвестно

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