Лебедева Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Лебедева (Горохов) Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Лебедева Александр Иванович
Мать ребёнка: Лебедева (Горохов) Анна Артемьевна
Смерть
Неизвестно