Горнакова Устинья Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Горнакова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Горнаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Горнаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Горнакова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Горнаков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно