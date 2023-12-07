Горнаков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорнаков Иван Иванович

Горнаков Иван Иванович

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Горнаков Иван Иванович

Мать: не указана

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Устинья Кириловна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Горнакова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Горнакова Устинья Кириловна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Горнаков Родион Иванович

Мать ребёнка: Горнакова Устинья Кириловна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Горнакова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Горнакова Устинья Кириловна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.