Горнаков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Горнаков Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Горнакова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Горнакова Устинья Кириловна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Горнакова Устинья Кириловна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Горнакова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Горнакова Устинья Кириловна
Смерть
Неизвестно