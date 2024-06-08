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Матреничева Анна Матвеевна

Место рождения

Лещёвка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1853

Муж: Матреничев Виктор Николаевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Матреничева Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Матреничев Виктор Николаевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Матреничева Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Матреничев Виктор Николаевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1868

Сын: Матреничев Николай Викторович

Отец ребёнка: Матреничев Виктор Николаевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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