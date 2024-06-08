Матреничева Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1853
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Матреничева Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Матреничев Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Матреничева Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Матреничев Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
1868
Сын: Матреничев Николай Викторович
Отец ребёнка: Матреничев Виктор Николаевич
Смерть
Неизвестно