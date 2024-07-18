Сенков Алексей Авксентьев 1828 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сенков Алексей Авксентьев

Место рождения

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: Сенков Авксентий Ермолаев

Мать: Сенкова Матрона Григорьева

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Авксентия Ермолаева сын от второй жены
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенкова Акилина Михайлова

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Сенков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Сенкова Акилина Михайлова

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Сенкова Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Сенкова Акилина Михайлова

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.01.1855 ст.

Сын: Сенков Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Сенкова Акилина Михайлова

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Сенкова Аграфена Алексеевна

Мать ребёнка: Сенкова Акилина Михайлова

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.07.1861 ст.

Сын: Сенков (Аксенов) Трофим Алексеевич

Мать ребёнка: Сенкова Акилина Михайлова

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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