Сенков Алексей Авксентьев
Место рождения
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Авксентия Ермолаева сын от второй жены
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849 ст.
Мать ребёнка: Сенкова Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Сенкова Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Сенкова Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
05.01.1855 ст.
Мать ребёнка: Сенкова Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Сенкова Аграфена Алексеевна
Мать ребёнка: Сенкова Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
22.07.1861 ст.
Сын: Сенков (Аксенов) Трофим Алексеевич
Мать ребёнка: Сенкова Акилина Михайлова
Смерть
Неизвестно